Torna «L' Originale» | lo show del Calciomercato

(Di lunedì 6 giugno 2022) Un falò sulla spiaggia, la luna che si specchia nel mare, la melodia di una chitarra e la leggiadria delle notti estive. Da qui riparte l’appuntamento più atteso dell’estate di Sky Sport, naturalmente “– L’”, il programma condotto da Alessandro Bonan, con Gianluca Di Marzio e Fayna, in onda dal 6 giugno e tutte le sere -fino al 15 luglio- dal lunedì al venerdì alle ore 23 su Sky Sport 24 , Sky Sport Calcio (in replica a mezzanotte su Sky Sport Uno) e in streaming su NOW. Come sempre la musica avrà un ruolo da protagonista, anche grazie alla presenza del musicista Leonardo Lagorio, che in alcune puntate accompagnerà le notizie di giornata attraverso gli accordi della sua chitarra. E poi una nuova sigla, “Il Fantacalcio dell’”, scritta e interpretata dalla voce di Alessandro Bonan: una rivisitazione pop, ...