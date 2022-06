Tentano fuggire su scooter rubato | un arresto e una denuncia

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoErcolano (Na) – I Carabinieri di Ercolano hanno arrestato il conducente di unoto il passeggero, incensurato: per entrambi l’accusa è quella di ricettazione. I militari avevano intimato l’alt, per un controllo, ma lonon si è fermato. E’ così cominciato un inseguimento che si è concluso poco dopo, in via Aldo Moro. I carabinieri hanno bloccato i due e dagli accertamenti è risultato che losu cui viaggiavano era statoad aprile nell’Arenaccia. Il mezzo è stato restituito alla proprietaria mentre l’arrestato, un 32enne del luogo noto alle forze dell’ordine, è nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.