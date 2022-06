Sì definitivo, è tutto pronto per la firma col Milan (Di lunedì 6 giugno 2022) Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Leao è pronto a dire sì e rinnovare col Milan: il club rossonero triplicherà il suo attuale ingaggio, facendolo lievitare fino a 4,5 milioni di ... Leggi su calciomercato (Di lunedì 6 giugno 2022) Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Leao èa dire sì e rinnovare col: il club rossonero triplicherà il suo attuale ingaggio, facendolo lievitare fino a 4,5 milioni di ...

Advertising

map9806 : Il punto definitivo jess lo aveva messo col defollow post verissimo. Era anche uscita con un altro ragazzo, il cont… - tomlinsonxstar : @louisloves_28 Dopo gli esami se le andrà di parlare lo faremo e metterò un punto definitivo per poter cominciare l… - buccinoalex : @Alessan76040555 Ma almeno numericamente si, possiamo anche dire che il più con lui è fatto deve dare L ok definiti… - lnzpcr : Se le testate di tutto il mondo stessero rilanciando la notizia della conferenza stampa aggiuntiva di Nadal senza c… - GianluDiMa : #Calciomercato | Tutto fatto per l’arrivo di #Rizvani al #Quistello. Manca solo la firma: accordo definitivo raggiu… -