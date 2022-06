Rap contro l’astensionismo, il brano di Calderisi: «Non ti fare fregare per i referendum vai a votare…» (Di lunedì 6 giugno 2022) Una volta le campagne elettorali si facevano con gli slogan ora si fanno a suon di rap contro l’astensionismo. «Il 12 giugno non ti far fregare per i referendum vai a votare, il quorum non far mancare vota Sì, vota No, ma vai a votare!…». Ospite di Un giorno da pecora, l’ex parlamentare e tesoriere di Forza Italia, Giuseppe Calderisi, si improvvisa rapper per sensibilizzare al voto il 12 giugno. referendum sulla giustizia, rap contro l’astensionismo di Calderisi Domenica in Italia si vota per cinque referendum sulla giustizia. Urne aperte dalle 7 alle 23. Il testo, ideato e cantato da Calderisi, noto alle cronache parlamentari come esperto di legge elettorale, è un rap contro ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 6 giugno 2022) Una volta le campagne elettorali si facevano con gli slogan ora si fanno a suon di rap. «Il 12 giugno non ti farper ivai a votare, il quorum non far mancare vota Sì, vota No, ma vai a votare!…». Ospite di Un giorno da pecora, l’ex parlamentare e tesoriere di Forza Italia, Giuseppe, si improvvisa rapper per sensibilizzare al voto il 12 giugno.sulla giustizia, rapdiDomenica in Italia si vota per cinquesulla giustizia. Urne aperte dalle 7 alle 23. Il testo, ideato e cantato da, noto alle cronache parlamentari come esperto di legge elettorale, è un rap...

