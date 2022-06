Meteo: in Lombardia variabilità con possibili piogge in serata (Di lunedì 6 giugno 2022) Milano, 6 giu.(Adnkronos) - In Lombardia tempo caratterizzato da variabilità dovuta al transito di impulsi perturbati di origine atlantica sulla regione: il primo tra la serata odierna e quella di martedì, il secondo, di traiettoria più incerta, tra la sera di mercoledì e giovedì. Queste le previsioni per le prossime ore contenute nel bollettino diffuso da Arpa Lombardia. Nel periodo a seguire, le correnti in quota tendono a disporsi da nordovest, con la graduale rimonta di un'area di alta pressione con trasporto di aria non eccessivamente calda sul finire della settimana. Le temperature tendono a riportarsi su valori in linea con le medie del periodo. Temperature massime stazionarie o in lieve calo, in pianura comprese tra 29 e 33 gradi. Zero termico intorno a 3800-4200 metri. Venti in pianura prevalentemente debole ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Milano, 6 giu.(Adnkronos) - Intempo caratterizzato dadovuta al transito di impulsi perturbati di origine atlantica sulla regione: il primo tra laodierna e quella di martedì, il secondo, di traiettoria più incerta, tra la sera di mercoledì e giovedì. Queste le previsioni per le prossime ore contenute nel bollettino diffuso da Arpa. Nel periodo a seguire, le correnti in quota tendono a disporsi da nordovest, con la graduale rimonta di un'area di alta pressione con trasporto di aria non eccessivamente calda sul finire della settimana. Le temperature tendono a riportarsi su valori in linea con le medie del periodo. Temperature massime stazionarie o in lieve calo, in pianura comprese tra 29 e 33 gradi. Zero termico intorno a 3800-4200 metri. Venti in pianura prevalentemente debole ...

