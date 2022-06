“Mamma sarà felice” Alessandro Iannoni non lo ha ancora detto a Carmen Di Pietro Ma ha deciso

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 6 giugno 2022), nuovo tronista a UeD? Una notizia che non fa che alzare l’asticella delle aspettative sia in casa-Diche in quella di Maria De Filippi. Stando a quanto riporta il settimanale Nuovo Tv,a Uomini e Donne potrebbe sbarcare a breve, forse la prossima stagione. Ed è stato l’ex naufrago a dire la sua a riguardo., dall’Isola dei Famosi con la madreDiallo studio televisivo di UeD in cerca del vero amore. Il giovane figlio di, come si da, èsingle per scelta. Dare la priorità al percorso di studi senza troppe distrazioni da un lato, ma anche unache in questioni di ...