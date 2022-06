Juventus, De Ligt fa chiarezza: «Rinnovo? Le trattative sono in una fase iniziale» (Di lunedì 6 giugno 2022) Il difensore della Juventus De Ligt ha fatto chiarezza sul suo futuro e sul Rinnovo di contratto Matthijs de Ligt, difensore della Juventus, in una intervista a ESPN Olanda ha fatto chiarezza sul proprio futuro. Rinnovo CON LA JUVE – «Le trattative ci sono, ma non è che io abbia già un accordo come è stato scritto. Questo non è vero. I negoziati ci sono, ma sono a un livello iniziale. Ho ancora un contratto di due anni, quindi ho ancora abbastanza tempo». LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 giugno 2022) Il difensore dellaDeha fattosul suo futuro e suldi contratto Matthijs de, difensore della, in una intervista a ESPN Olanda ha fattosul proprio futuro.CON LA JUVE – «Leci, ma non è che io abbia già un accordo come è stato scritto. Questo non è vero. I negoziati ci, maa un livello. Ho ancora un contratto di due anni, quindi ho ancora abbastanza tempo». LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

