Incetta di medaglie per la Podistica Pollese a Eboli e a Sala Consilina

(Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Fine settimana come sempre intenso e ricco di appuntamenti per lache con i suoi atleti ha partecipato a tre eventi in provincia di Salerno e ha preso parte a una manifestazione dedicata alla “Camminata campestre” nel Varesotto, con il team del “Fitwalking”. I podisti pollesi sono scesi in “pista” al “Memorial Fiorillo-La potenza del dono” di, dove la squadra del presidente Di Leo ha conquistato la medaglia d’argento nella classifica riservata alle società.Sul podio Pasqualino Lupo nella categoria SM 40 e Angela La Padula nella SF60. Medaglia di bronzo per Anita Zirpoli nella categoria SF40. Pietro Caruso tra i primi dieci nella graduatoria maschile. Ottimi piazzamenti anche per il resto della squadra, formata da 18 corridori che hanno sfidato il caldo e un percorso di 8km ...