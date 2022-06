I cani anti Covid? Lo studio: “La sensibilità del loro fiuto più alta del test antigenico” (Di lunedì 6 giugno 2022) Immaginate di dover testare migliaia di persone per l’eventuale positività a Sars Cov 2 e di avere poco tempo. Affidarsi anche al più rapido dei tamponi vi porterebbe via troppo tempo. E allora? Beh, come per tanti altri problemi la risposta è offerta dal migliore amico dell’uomo, il cane. Dopo cani pompieri, cani bagnini, cani poliziotto cani anti-droga, cani da tartufo e ogni altro possibile erede di Lassie, Zanna Bianca e Rin Tin Tin, ecco che uno studio conferma le enormi potenzialità dei cani anti-Covid. Un gruppo di cani appositamente addestrati appartenenti ai vigili del fuoco francesi e al ministero dell’Interno della Emirati Arabi Uniti sono stati coinvolti in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Immaginate di doverare migliaia di persone per l’eventuale positività a Sars Cov 2 e di avere poco tempo. Affidarsi anche al più rapido dei tamponi vi porterebbe via troppo tempo. E allora? Beh, come per taltri problemi la risposta è offerta dal migliore amico dell’uomo, il cane. Dopopompieri,bagnini,poliziotto-droga,da tartufo e ogni altro possibile erede di Lassie, Zanna Bianca e Rin Tin Tin, ecco che unoconferma le enormi potenzialità dei. Un gruppo diappositamente addestrati appartenenti ai vigili del fuoco francesi e al ministero dell’Interno della Emirati Arabi Uniti sono stati coinvolti in ...

Advertising

favloujs : @beavendraminita @_namelessale @smileofric chi vi dice che non verrà scortata dai cani anti droga di san siro? - Achille03415924 : RT @animaleuropeRMP: @MonniAlberto Volevo applaudire i sardi che tengono i cani alla catena e si fanno grasse risate, al massimo crepano ca… - animaleuropeRMP : @MonniAlberto Volevo applaudire i sardi che tengono i cani alla catena e si fanno grasse risate, al massimo crepano… - WalterNova2 : @ViVilaVitaOra Quando leggo qualche post di questo coglione stento a credere che esistano coglioni così grandi! Mi… - MaoGuerri : Aumenta il rischio che armi ed esplosivi destinati all' Ucraina finiscano in mani sbagliate: alle frontiere hanno t… -