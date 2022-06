Gruppo CAP, nel 2021 ricavi oltre i 382 mln e utili in crescita del 47% (Di lunedì 6 giugno 2022) MILANO (ITALPRESS) – ricavi che superano i 382 milioni di euro e un risultato netto d'esercizio di 27 milioni, in crescita del 47% rispetto allo scorso anno: Gruppo CAP, l'azienda pubblica che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, presenta il bilancio consolidato 2021. Nell'anno successivo alla pandemia quella che è la prima azienda nel settore idrico in-house italiana per patrimonio e, con 2,5 milioni di utenti, tra le prime per abitanti serviti, mostra una crescita record non solo negli utili, ma anche nei ricavi (+11%) e negli investimenti per il territorio, incrementati del 21% per un valore complessivo di 127,24 milioni di euro.“La strategia adottata nel corso degli anni ci ha consentito di consolidare i risultati dell'azienda, ... Leggi su iltempo (Di lunedì 6 giugno 2022) MILANO (ITALPRESS) –che superano i 382 milioni di euro e un risultato netto d'esercizio di 27 milioni, indel 47% rispetto allo scorso anno:CAP, l'azienda pubblica che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, presenta il bilancio consolidato. Nell'anno successivo alla pandemia quella che è la prima azienda nel settore idrico in-house italiana per patrimonio e, con 2,5 milioni di utenti, tra le prime per abitanti serviti, mostra unarecord non solo negli, ma anche nei(+11%) e negli investimenti per il territorio, incrementati del 21% per un valore complessivo di 127,24 milioni di euro.“La strategia adottata nel corso degli anni ci ha consentito di consolidare i risultati dell'azienda, ...

