Governo, Salvini: “Mai più con il Pd, passano tempo a insultare” (Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – “Mai più al Governo con il Pd. Stare al Governo con loro? Te lo auguro… E’ impegnativo dopo un po’, anche perché passano il tempo a insultare”. Così a Palermo il leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se il modello Draghi fosse replicabile. Parlando poi dell’Ucraina, ha detto: “Quando decidi di sanzionare qualcuno lo fai per danneggiare questo qualcuno, i numeri dicono che le sanzioni fino a oggi stanno danneggiando l’Italia e non la Russia. Ad aprile è aumentato del 118 per cento il valore delle esportazioni dalla Russia all’Italia, mentre è diminuito del 48 per cento quelle dall’Italia alla Russia”. “Quando si parla di petrolio e di gas – ha sottolineato – bisogna stare molto attenti o c’è un‘alternativa pronta o c’è qualcuno ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – “Mai più alcon il Pd. Stare alcon loro? Te lo auguro… E’ impegnativo dopo un po’, anche perchéil”. Così a Palermo il leader della Lega, Matteo, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se il modello Draghi fosse replicabile. Parlando poi dell’Ucraina, ha detto: “Quando decidi di sanzionare qualcuno lo fai per danneggiare questo qualcuno, i numeri dicono che le sanzioni fino a oggi stanno danneggiando l’Italia e non la Russia. Ad aprile è aumentato del 118 per cento il valore delle esportazioni dalla Russia all’Italia, mentre è diminuito del 48 per cento quelle dall’Italia alla Russia”. “Quando si parla di petrolio e di gas – ha sottolineato – bisogna stare molto attenti o c’è un‘alternativa pronta o c’è qualcuno ...

