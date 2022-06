Forcella | 14enne accoltellato durante una rapina

(Di lunedì 6 giugno 2022) Il giovane, di, avrebbe reagito al tentativo di, scatenando la reazione dei malviventi che lo avrebbero prima preso a pugni e poi. Un, incensurato, è statoieri sera nel centro di Napoli, forse in seguito ad un tentativo di: le sue condizioni non sono gravi. Il ragazzo, di

Advertising

ottopagine : Napoli violenta, 14enne di Forcella accoltellato durante una tentata rapina #Napoli - Leonessa121 : RT @MediasetTgcom24: Napoli, 14enne accoltellato in centro: ipotesi tentata rapina #napoli #forcella - MediasetTgcom24 : Napoli, 14enne accoltellato in centro: ipotesi tentata rapina #napoli #forcella -

Un, incensurato, è stato accoltellato ieri sera nel centro di Napoli, forse in seguito ad un tentativo di rapina: le sue condizioni non sono gravi. Il ragazzo, di, è stato trasportato al ...Unè stato accoltellato ieri sera nel centro di Napoli, forse in seguito ad un tentativo di rapina: le sue condizioni non sono gravi. Il ragazzo, di, è stato trasportato al pronto ...Un ragazzino di 14 anni è stato accoltellato nel centro di Napoli. L'ipotesi è che possa essersi trattato di un tentativo di rapina.Un 14enne è stato accoltellato ieri sera nel centro di Napoli, forse in seguito ad un tentativo di rapina: le sue condizioni non sono gravi. Il ragazzo, di Forcella, è stato trasportato al pronto socc ...