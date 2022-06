Ezekiel: “Il mio sogno è diventare campione tag team con mio fratello Elias” (Di lunedì 6 giugno 2022) Ezekiel ha fatto il suo grande debutto durante il RAW successivo a WrestleMania 38. Ha detto chiaramente di non essere Elias, ma Kevin Owens ancora si rifiuta di accettare che siano solo fratelli. Questo bizzarro spunto narrativo ha portato ad un match in singolo a Hell in a Cell che Ezekiel ha perso. Nel corso di un’intervista con NBA Sports Boston, Ezekiel ha espresso il desiderio di riuscire un giorno a vincere i titoli tag team insieme al fratello Elias: “Io ed Elias campioni di tag team, non riesco a immaginare niente di meglio. Io ed Elias non ci parliamo da un bel po’ di settimane. Mi piacerebbe sapere dove si trova. Mi piacerebbe che venisse a Monday Night Raw e che ci mettessimo a litigare. Diventiamo ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 6 giugno 2022)ha fatto il suo grande debutto durante il RAW successivo a WrestleMania 38. Ha detto chiaramente di non essere, ma Kevin Owens ancora si rifiuta di accettare che siano solo fratelli. Questo bizzarro spunto narrativo ha portato ad un match in singolo a Hell in a Cell cheha perso. Nel corso di un’intervista con NBA Sports Boston,ha espresso il desiderio di riuscire un giorno a vincere i titoli taginsieme al: “Io edcampioni di tag, non riesco a immaginare niente di meglio. Io ednon ci parliamo da un bel po’ di settimane. Mi piacerebbe sapere dove si trova. Mi piacerebbe che venisse a Monday Night Raw e che ci mettessimo a litigare. Diventiamo ...

