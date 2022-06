Eutanasia, Fabio ha deciso di farsi sedare: Lo Stato non mi aiuta a morire (Di lunedì 6 giugno 2022) Fabio Ridolfi, il 46 enne di Fermignano (Pesaro-Urbino) immobilizzato a letto da 18 anni a causa di una tetraparesi, ha scelto di morire sottoponendosi alla sedazione profonda, “a seguito della mancata risposta da parte del Servizio sanitario regionale delle Marche che, dopo aver comunicato con 40 giorni di ritardo il parere del Comitato etico con il via libera per l’aiuto medico alla morte volontaria, non ha mai indicato il parere sul farmaco e sulle relative modalità di somministrazione”, informa l’Associazione Luca Coscioni. Fabio ha comunicato la sua decisione in un nuovo video in cui, attraverso il puntatore oculare che gli permette di comunicare, spiega che “da 2 mesi la mia sofferenza è stata riconosciuta come insopportabile. Ho tutte le condizioni per essere aiutato a morire, ma lo ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 6 giugno 2022)Ridolfi, il 46 enne di Fermignano (Pesaro-Urbino) immobilizzato a letto da 18 anni a causa di una tetraparesi, ha scelto disottoponendosi alla sedazione profonda, “a seguito della mancata risposta da parte del Servizio sanitario regionale delle Marche che, dopo aver comunicato con 40 giorni di ritardo il parere del Comitato etico con il via libera per l’aiuto medico alla morte volontaria, non ha mai indicato il parere sul farmaco e sulle relative modalità di somministrazione”, informa l’Associazione Luca Coscioni.ha comunicato la sua decisione in un nuovo video in cui, attraverso il puntatore oculare che gli permette di comunicare, spiega che “da 2 mesi la mia sofferenza è stata riconosciuta come insopportabile. Ho tutte le condizioni per essereto a, ma lo ...

Advertising

occhio_notizie : Fabio Ridolfi chiede l'eutanasia, 'ha scelto di porre fine alle sue sofferenze tramite la sedazione profonda e cont… - Leonessa121 : @fanpage Fabio ciao ti comprendo non capisco il governo che si ostina a non voler legalizzare l'eutanasia assistita… - Enorazza : Dignità per Fabio Ridolfi. Non saremo mai un paese civile senza l'#Eutanasia. - Fabio_V79 : RT @avantibionda: 86% di Italiani favorevole a #salariominimo. 74,9% a #eutanasia legale. 52,3% a #cannabis legale. Cose che riguardano le… - fabio_caredda2 : RT @avantibionda: 86% di Italiani favorevole a #salariominimo. 74,9% a #eutanasia legale. 52,3% a #cannabis legale. Cose che riguardano le… -