Diretta WWDC 2022 di Apple: presentazione iOS 16 del 6 giugno (Di lunedì 6 giugno 2022) Il WWDC 2022 di Apple ha preso ufficialmente il via oggi 6 giugno, proprio a partire da iOS 16, la prossima major-release dell’OS mobile dell’azienda californiana. Si parte subito molto forte, mostrando la lockscreen, che subirà trasformazioni importanti, potendo adesso essere personalizzata come mai era avvenuto prima d’ora (pensate che perfino il font dell’orologio può essere cambiato come più si preferisce). Lo stile ricorda molto da vicino quello degli Apple Watch, con tanto di watchfaces e complicazioni. Verranno introdotte anche delle nuove notifiche, conosciute come ‘Live Activities‘, per restare sempre aggiornati sulle manifestazioni in Diretta, sugli allenamenti o, banalmente, sul player musicale (metà widget, metà notifica). Le ‘Full Immersion‘ faranno anch’esse parte ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 6 giugno 2022) Ildiha preso ufficialmente il via oggi 6, proprio a partire da iOS 16, la prossima major-release dell’OS mobile dell’azienda californiana. Si parte subito molto forte, mostrando la lockscreen, che subirà trasformazioni importanti, potendo adesso essere personalizzata come mai era avvenuto prima d’ora (pensate che perfino il font dell’orologio può essere cambiato come più si preferisce). Lo stile ricorda molto da vicino quello degliWatch, con tanto di watchfaces e complicazioni. Verranno introdotte anche delle nuove notifiche, conosciute come ‘Live Activities‘, per restare sempre aggiornati sulle manifestazioni in, sugli allenamenti o, banalmente, sul player musicale (metà widget, metà notifica). Le ‘Full Immersion‘ faranno anch’esse parte ...

