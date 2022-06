Chi è Nicola Prudente: tutto sul conduttore di “Camper” (Di lunedì 6 giugno 2022) Questa mattina, lunedì 6 giugno, è andata in onda la prima puntata della nuova trasmissione di Rai Uno, “Camper”. Il programma è condotto da Roberto Morise e Nicola Prudente. Ma chi è il presentatore? Ecco tutto ciò che c’è da sapere su Nicola Prudente: età, carriera e vita privata. Nicola Prudente età e vita privata Nicola Prudente, in arte Tinto, è nato in Puglia, a Mesagne in provincia di Brindisi, il 12 settembre 1976. L’artista ha quindi 46 anni. Tinto è sposato con Barbara Parilli Espinoza, una donna venezuelana. Lui pubblica spesso delle foto insieme alla sua donna su Instagram: dagli scatti insieme si vede che gli piace girare per il mondo con la sua compagna. La coppia vive a Roma insieme ai loro figli, ... Leggi su tvzap (Di lunedì 6 giugno 2022) Questa mattina, lunedì 6 giugno, è andata in onda la prima puntata della nuova trasmissione di Rai Uno, “”. Il programma è condotto da Roberto Morise e. Ma chi è il presentatore? Eccociò che c’è da sapere su: età, carriera e vita privata.età e vita privata, in arte Tinto, è nato in Puglia, a Mesagne in provincia di Brindisi, il 12 settembre 1976. L’artista ha quindi 46 anni. Tinto è sposato con Barbara Parilli Espinoza, una donna venezuelana. Lui pubblica spesso delle foto insieme alla sua donna su Instagram: dagli scatti insieme si vede che gli piace girare per il mondo con la sua compagna. La coppia vive a Roma insieme ai loro figli, ...

