Boris Johnson si salva dal voto di sfiducia dei Tories per il Partygate: a suo favore in 211 (Di lunedì 6 giugno 2022) Ha ‘vinto’ 211 a 148. Boris Johnson si è salvato dal voto di sfiducia dei Tories sul Partygate e resta leader dei conservatori e quindi primo ministro del Regno Unito. Alla decisione interna al partito si è arrivati dopo settimane in cui il malcontento dei colleghi è sembrato crescere gradualmente, anche in seguito alla pubblicazione del rapporto Gray sulle feste tenute dai membri dell’amministrazione, alcuni dei quali hanno già dato le proprie dimissioni. Con il voto di oggi, ultimo viatico per le possibili dimissioni, la vicenda sostanzialmente si conclude visto che il regolamento del gruppo Tory non permette più di un voto di sfiducia all’anno. Le conseguenze per Johnson si sono limitate a una multa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Ha ‘vinto’ 211 a 148.si èto daldideisule resta leader dei conservatori e quindi primo ministro del Regno Unito. Alla decisione interna al partito si è arrivati dopo settimane in cui il malcontento dei colleghi è sembrato crescere gradualmente, anche in seguito alla pubblicazione del rapporto Gray sulle feste tenute dai membri dell’amministrazione, alcuni dei quali hanno già dato le proprie dimissioni. Con ildi oggi, ultimo viatico per le possibili dimissioni, la vicenda sostanzialmente si conclude visto che il regolamento del gruppo Tory non permette più di undiall’anno. Le conseguenze persi sono limitate a una multa ...

