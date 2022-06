Taekwondo | Grand Prix Roma 2022 | Simone Alessio trionfa nei -80kg

Advertising

sportface2016 : #Taekwondo, #GrandPrix: #Alessio trionfa nei -80kg - taekwondofita : ?? Roma Grand Prix 2022 ???? Aggiornamento risultati ???? ? QF -49kg F: ???? Sarah Al Halwani ???? perde 0-2 ai quarti di f… - taekwondofita : ?? Roma Grand Prix 2022 ???? Aggiornamento risultati ???? ? R32 -80kg M: ???? Antonio Gerrone ???? perde ai sedicesimi 0-2… - taekwondofita : ?? Roma Grand Prix 2022 ???? Aggiornamento risultati ???? ? R32 -49kg F: ???? Martina Corelli ???? perde ai sedicesimi 0-2… -

Agenzia ANSA

Maristella Smiraglia ha conquistato il primo podio azzurro alPrix di Roma 2022 di: nonostante la sconfitta in semifinale maturata contro la coreana Dabin Lee (che ha poi trionfato nella categoria +67 kg femminile), l'azzurra ha comunque portato ...ROMA " Nella suggestiva cornice del Foro Italico grande successo per ilPrix di Roma, evento diche assegna punti utili per la qualificazione all'Olimpiade di Parigi 2024. Dopo il day 1 caratterizzato dall'infortunio e dalla sconfitta prematura di Vito ... Taekwondo; Grand Prix, commemorazione per Giovanni Falcone Un altro oro. Simone Alessio, a poche settimane dal metallo più prezioso all’Europeo di Manchester, chiude il suo Grand Prix di Roma con il trionfo nei -80kg nella finale contro l’egiziano Eissa Seif: ...Simone Alessio ha conquistato la medaglia d'oro al Grand Prix di taekwondo terminato oggi a Roma. Nell'arena del Pietrangeli, l'atleta calabrese ha sconfitto nella finale categoria -80 kg l'egiziano S ...