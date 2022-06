Roma, bus investe due turisti: ricoverati sono in condizioni gravissime - Cronaca - quotidiano.net (Di domenica 5 giugno 2022) Roma incidente, scontro tra auto e bus a Centocelle, veicoli in fiamme: un morto Roma, 5 giugno 2022 - Due turisti sono rimasti feriti in modo grave dopo essere stati investiti da un autobus dell'Atac. Leggi su quotidiano (Di domenica 5 giugno 2022)incidente, scontro tra auto e bus a Centocelle, veicoli in fiamme: un morto, 5 giugno 2022 - Duerimasti feriti in modo grave dopo essere stati investiti da un autobus dell'Atac.

Advertising

Violett11315738 : RT @MercurioPsi: Due turisti travolti da #bus #ATAC in pieno centro, sono in condizioni disperate video?? - Flovecc : secondo l'autrice investiti due 'cecoslovacchi'. In ogni caso, a Roma i bus dell'ATAC non solo si incendiano e arri… - MercurioPsi : Due turisti travolti da #bus #ATAC in pieno centro, sono in condizioni disperate video?? - lifestyleblogit : Roma, bus investe due pedoni: sono gravi - - tempoweb : Bus travolge due turisti in centro, schianto nella notte: sono in pericolo di vita #roma #santamariamaggiore #atac… -