Roland Garros 2022, Rafael Nadal scaccia via le ipotesi di ritiro: “Futuro? Continuerò a provarci” (Di domenica 5 giugno 2022) Nella storia, Rafa Nadal. Un altro successo al Roland Garros, il quattordicesimo della sua carriera, in una finale dominata: il maiorchino ha lasciato soltanto sei giochi a Casper Ruud, incamerando il ventiduesimo trofeo dello Slam della carriera e prendendosi l’ovazione di tutto il Philippe-Chatrier, che in lui non vede più soltanto un campione ma un vero e proprio figlio. Risale infatti al 2005 la prima finale del maiorchino sul mattone tritato parigino, contro l’argentino Mariano Puerta. Da lì è cominciato un rapporto di amore con la città francese, riuscendo nell’impresa di vincere lo Slam sul rosso in tre decenni differenti. Al momento delle premiazioni, Nadal si congratula con il suo avversario Ruud: “Giocare la finale con te è stato un grande piacere. Sei un gran giocatore, ti aspetta una carriera pazzesca. ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) Nella storia, Rafa. Un altro successo al, il quattordicesimo della sua carriera, in una finale dominata: il maiorchino ha lasciato soltanto sei giochi a Casper Ruud, incamerando il ventiduesimo trofeo dello Slam della carriera e prendendosi l’ovazione di tutto il Philippe-Chatrier, che in lui non vede più soltanto un campione ma un vero e proprio figlio. Risale infatti al 2005 la prima finale del maiorchino sul mattone tritato parigino, contro l’argentino Mariano Puerta. Da lì è cominciato un rapporto di amore con la città francese, riuscendo nell’impresa di vincere lo Slam sul rosso in tre decenni differenti. Al momento delle premiazioni,si congratula con il suo avversario Ruud: “Giocare la finale con te è stato un grande piacere. Sei un gran giocatore, ti aspetta una carriera pazzesca. ...

Advertising

Eurosport_IT : MAGNIFICHE! ?????? Flavia Pennetta e Francesca Schiavone vincono il Roland Garros Legends ???????? #EurosportTENNIS |… - SkySport : ?? Nadal vince il 14° Roland Garros ?? Le sue parole: 'Finché avrò forza continuerò' ? - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ROLAND GARROS, TRIONFA RAFAEL NADAL In finale battuto il norvegese Ruud in tre set #SkySport #RolandGarros #Tennis #Nadal - fisco24_info : Nadal senza limiti:?14esimo Roland Garros e 22esimo Slam. Mai nessuno come lui: Facile vittoria in finale contro Ca… - repubblica : Roland Garros, le 14 finali di Nadal (tutte vinte) [di Claudio Cucciatti] -