PSG, via alla rivoluzione: niente Mourinho, ecco Campos con Galtier (Di domenica 5 giugno 2022) L'ennesimo campionato vinto non basterà neanche a Mauricio Pochettino per salvare la panchina. La cocente eliminazione in Champions League subita per mano del Real Madrid, e la conseguente rincorsa fallita alla vittoria, sono state determinanti per l'ennesimo cambio. Dopo Ancelotti, Blanc, Emery e Tuchel, il presidente Al-Khelaïfi cambierà ancora, rivoluzionando il nuovo PSG targato Mbappé. ANSA / MATTEO BAZZI Kylian Mbappè in posa davanti ai fotografi in occasione del Best FIFA Football Awards 2019, Milano, Italia, 23 settembre 2019. La Champions è diventata un'ossessione, per questo, dopo l'addio a Leonardo, alla nuova dirigenza formata dal duo Antero-Campos è stato dato mandato di trovare un nuovo allenatore. Un big ovviamente, in grado di vincere anche in Europa, il più grande cruccio del presidente qatariota. Ma il ...

