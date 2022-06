Passa il treno, scintille dai binari: controlli dei vigili del fuoco in via Moroni - Foto (Di domenica 5 giugno 2022) Bergamo Al Passaggio a livello di via Moroni nella mattinata di domenica 5 giugno sono intervenuti i vigili del fuoco dopo la segnalazione di una donna. Non sono stati riscontrati rischi e non ci sono state ripercussioni sulla circolazione ferroviaria. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 5 giugno 2022) Bergamo Alggio a livello di vianella mattinata di domenica 5 giugno sono intervenuti ideldopo la segnalazione di una donna. Non sono stati riscontrati rischi e non ci sono state ripercussioni sulla circolazione ferroviaria.

