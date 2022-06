LIVE Moto2, GP Catalogna 2022: alle 12.20 la gara, Vietti parte dalla pole, Arbolino deve rimontare (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E gara DEL GP DI Catalogna DI MOTOGP alle 14.00 11.56 La stagione della classe mediana, al momento, ha visto 8 gare complessive con i successi di Vietti (2), quindi uno a testa per Chantra, Arbolino, Roberts, Ogura, Fernandez e Acosta 11.53 Il meteo sul tracciato catalano parla di sole pieno e temperature torride sull’asfalto, sul quale sia già sui 49°. L’atmosfera si attesta sui 29 per il momento. 11.50 Buongiorno e bentornati al Montmelò, tra 30 minuti esatti prenderà il via il GP della Catalogna della Moto2 LA CRONACA DEL WARM-UP DELLA Moto2 9.36 Canet mette paura a tutti. Lo spagnolo è pronto per confermarsi nella corsa che vivremo a partire dalle ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTADI WARM-UP EDEL GP DIDI MOTOGP14.00 11.56 La stagione della classe mediana, al momento, ha visto 8 gare complessive con i successi di(2), quindi uno a testa per Chantra,, Roberts, Ogura, Fernandez e Acosta 11.53 Il meteo sul tracciato catalano parla di sole pieno e temperature torride sull’asfalto, sul quale sia già sui 49°. L’atmosfera si attesta sui 29 per il momento. 11.50 Buongiorno e bentornati al Montmelò, tra 30 minuti esatti prenderà il via il GP delladellaLA CRONACA DEL WARM-UP DELLA9.36 Canet mette paura a tutti. Lo spagnolo è pronto per confermarsi nella corsa che vivremo a partire d...

