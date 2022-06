La roma nella mitropa (Di domenica 5 giugno 2022) Le sfide del La Coppa dell’Europa Centrale, come era chiamata prima del 1955 e poi la Coppa mitropa, accezione attibuita al trofeo che vedeva gareggiare squadre provenienti da varie nazioni del centro Europa, vide la romapartecipante in tre occasioni. Alla Coppa mitropa del 1955, prima edizione con questa nuova denominazione, la roma prese parte dopo che aveva già gareggiato negli anni precedenti nella Coppa dell’Europa Centrale arrivando, nel 1931, alla semifinale. La roma disputò tale competizione in piena estate con un duplice incontro che mise i giallorossi di fronte al Vojvodina nel turno preliminare. L’esito fu tutt’altro che favorevole. La roma, infatti, fu sconfitta in entrambe le partite: 4-1 a Novi Sad il 29 giugno. 5-4 nella partita di ... Leggi su glieroidelcalcio (Di domenica 5 giugno 2022) Le sfide del La Coppa dell’Europa Centrale, come era chiamata prima del 1955 e poi la Coppa, accezione attibuita al trofeo che vedeva gareggiare squadre provenienti da varie nazioni del centro Europa, vide lapartecipante in tre occasioni. Alla Coppadel 1955, prima edizione con questa nuova denominazione, laprese parte dopo che aveva già gareggiato negli anni precedentiCoppa dell’Europa Centrale arrivando, nel 1931, alla semifinale. Ladisputò tale competizione in piena estate con un duplice incontro che mise i giallorossi di fronte al Vojvodina nel turno preliminare. L’esito fu tutt’altro che favorevole. La, infatti, fu sconfitta in entrambe le partite: 4-1 a Novi Sad il 29 giugno. 5-4partita di ...

