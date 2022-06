DON MATTEO 14: RAOUL BOVA TORNA ENTRO PRIMAVERA 2024. TERENCE HILL? CHISSÀ… (Di domenica 5 giugno 2022) La 13esima stagione di Don MATTEO ha registrato nuovi record. Non era scontato, visti i grandi cambiamenti. E ora arriva la conferma che la serie continuerà. Oggi ha intervistato il capo sceneggiatore, Mario Ruggeri, che racconta il successo della serie Rai1 e Lux Vide. Dopo il successo, per nulla scontato, di Don MATTEO 13 con il cambio della guardia tra TERENCE HILL e RAOUL BOVA, arriva la certezza: Don MATTEO 14 si farà. E con 6 milioni di telespettatori incollati sull’ammiraglia Rai1 e uno share sopra il 30% era impossibile non proseguire oltre. «A fine dell’estate inizieremo a lavorare sulla sceneggiatura», dice Mario Ruggeri, capo scrittura della fiction, intervistato nel numero di Oggi in edicola. «Le riprese dovrebbero incominciare a marzo del 2023. La serie ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 5 giugno 2022) La 13esima stagione di Donha registrato nuovi record. Non era scontato, visti i grandi cambiamenti. E ora arriva la conferma che la serie continuerà. Oggi ha intervistato il capo sceneggiatore, Mario Ruggeri, che racconta il successo della serie Rai1 e Lux Vide. Dopo il successo, per nulla scontato, di Don13 con il cambio della guardia tra, arriva la certezza: Don14 si farà. E con 6 milioni di telespettatori incollati sull’ammiraglia Rai1 e uno share sopra il 30% era impossibile non proseguire oltre. «A fine dell’estate inizieremo a lavorare sulla sceneggiatura», dice Mario Ruggeri, capo scrittura della fiction, intervistato nel numero di Oggi in edicola. «Le riprese dovrebbero incominciare a marzo del 2023. La serie ...

