Advertising

micheledammicc1 : LETTA, il solito ipocrita. Parla dell’idea estemporanea di Salvini di andare a Mosca a parlare di pace. Aggiunge c… - MorteroFrances1 : Come mai non parla nessuno dei conduttori i direttori di giornali vedi travaglio dalla Gruber ,o Sanllusti da vespa… - ValerioWish : @stestereste @pepmusicdream @filipporapisar1 @FrancescoBonif1 @matteorenzi Vabbè allora tiriamo dentro anche la ser… - Sofia99779025 : @OttoemezzoTW @limesonline @CaraccioloLucio @paolomieli @Corriere @AndreaScanzi @fattoquotidiano @martina_upp… -

ilGiornale.it

... il partito di Bersani, D'e Speranza. A prima vista però si potrebbe pensare che, come molti ... Nella sua lettera d'addiodi "difficoltà ormai manifesta di affrontare battaglie politiche che ...Nel frattempo, sempre nel 2017, insieme a personaggi del calibro di Bersani, D'e ultimo ma ... Il 2016 è l'anno in cui Bill Gatesall'Istituto Superiore di Sanità alla presenza del ... D'Alema parla come Orsini: "Per la pace bisogna ascoltare Putin" L'ex premier già il mese scorso aveva criticato l'approccio dell'Occidente alla gestione della crisi in Ucraina tendendo la mano a Putin. Ora sostiene che sia l'Europa a dover dare garanzie alla Russi ...Sarebbe più ampio di quanto emerso nelle prime battute dell'inchiesta, il faro acceso dalla Procura di Napoli sul Colombia gate. Cioè sull'affare, poi saltato, nel quale Massimo D'Alema - non indagato ...