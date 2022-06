Ci sono stati più di 15 mila casi di Covid e 27 morti. La positività è al 12,1% (Di domenica 5 giugno 2022) AGI - sono 15.082 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 22.527 di sabato. I tamponi processati sono stati 123.699 con il tasso di positività che sale leggermente dall'11,9% al 12,1% ma che risente della giornata festiva con meno tamponi effettuati (sabato erano stati 188.996) ma più mirati sui casi sospetti. I decessi sono 27 (sabato 47). Le vittime totali da inizio pandemia salgono così a 166.949. Le terapie intensive sono rimaste stabili a 218 (sabato -7) con 18 ingressi giornalieri. Nei reparti ordinari si contano invece 31 pazienti in meno (sabato -202), per un totale di 4.411. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero ... Leggi su agi (Di domenica 5 giugno 2022) AGI -15.082 i nuoviregistrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 22.527 di sabato. I tamponi processati123.699 con il tasso diche sale leggermente dall'11,9% al 12,1% ma che risente della giornata festiva con meno tamponi effettuati (sabato erano188.996) ma più mirati suisospetti. I decessi27 (sabato 47). Le vittime totali da inizio pandemia salgono così a 166.949. Le terapie intensiverimaste stabili a 218 (sabato -7) con 18 ingressi giornalieri. Nei reparti ordinari si contano invece 31 pazienti in meno (sabato -202), per un totale di 4.411. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero ...

Advertising

fanpage : I #Prelemi, la coppia formata da #PierpaoloPretelli e #GiuliaSalemi, sono stati ospiti della finale di Name That Tu… - GuidoDeMartini : ?? 2 SPUNTI DI RIFLESSIONE ?? 4ª DOSE? FIASCO COMPLETO ?? OBBLIGO VACCINALE OVER50: la sospensione dal lavoro senza st… - Agenzia_Ansa : Molestie sessuali a ragazze di 16 anni sul treno da Gardaland. Sono stati momenti di terrore per sei amiche, quattr… - cicciagatta : RT @Mary85835083: Loreto:durante la festa della Repubblica nel momento della consegna della Costituzione ai neo maggiorenni, una ragazza af… - JBstanaccount1 : Se tu scrivi e dici delle cose fraintendibili tipo mi guardava, ci sono stati degli sguardi intensi ecc..., non è colpa degli altri. #jeru -