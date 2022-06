Bangladesh: esplosione in deposito container, almeno 40 morti (Di domenica 5 giugno 2022) Si aggrava il bilancio dell’incendio che ha devastato un deposito di container vicino al più grande porto del Bangladesh, Chittagong, nel sudest del Paese. Al momento, sono almeno 40 i morti e centinaia i feriti. Lo riferiscono le autorità locali, secondo cui il numero dei morti sarebbe destinato a salire, dal momento che molti feriti sono in gravi condizioni. In alcuni dei container erano conservate sostanze chimiche. L’incendio è scoppiato ieri sera alle 21 ora locale e le operazioni di spegnimento delle fiamme sono state ostacolate da una successiva esplosione. Tra le vittime anche due agenti di polizia e due vigili del fuoco, mentre altri 11 risultano dispersi. Non è escluso un atto di sabotaggio. “L’entità dell’esplosione non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 5 giugno 2022) Si aggrava il bilancio dell’incendio che ha devastato undivicino al più grande porto del, Chittagong, nel sudest del Paese. Al momento, sono40 ie centinaia i feriti. Lo riferiscono le autorità locali, secondo cui il numero deisarebbe destinato a salire, dal momento che molti feriti sono in gravi condizioni. In alcuni deierano conservate sostanze chimiche. L’incendio è scoppiato ieri sera alle 21 ora locale e le operazioni di spegnimento delle fiamme sono state ostacolate da una successiva. Tra le vittime anche due agenti di polizia e due vigili del fuoco, mentre altri 11 risultano dispersi. Non è escluso un atto di sabotaggio. “L’entità dell’non ...

Advertising

MaeyCat : RT @BreakingItalyNe: BANGLADESH: Esplosione in un deposito di container a Sitakunda nel distretto di Chittagong: Sale a 44 morti e oltre 45… - BreakingItalyNe : BANGLADESH: Esplosione in un deposito di container a Sitakunda nel distretto di Chittagong: Sale a 44 morti e oltre… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Esplosione in un deposito in Bangladesh: 38 morti e 300 feriti. “Scoppio simile a quello di Beirut. Non si esclude att… - RaiNews : Il deposito di container si trova vicino al più grande porto del Paese, Chittagong #esplosione #Bangladesh… - ultimenews24 : (Adnkronos) - Almeno 16 persone sono morte e 450 sono rimaste ferite a causa dell'esplosione di un deposito di cont… -