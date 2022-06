Ucraina: Borghi, 'Salvini attacca Pd, perdita stella polare russa si fa sentire...' (Di sabato 4 giugno 2022) Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "Salvini, nel suo continuo attacco a Enrico Letta e al Pd denota monotonia e confusione. Nello stesso comizio riesce a chiedere lo stop alle armi in nome del pacifismo ed il ritorno alla leva obbligatoria. La perdita della sua stella polare moscovita si fa sentire … ". Così Enrico Borghi della segreteria Pd su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022) Roma, 4 giu. (Adnkronos) - ", nel suo continuo attacco a Enrico Letta e al Pd denota monotonia e confusione. Nello stesso comizio riesce a chiedere lo stop alle armi in nome del pacifismo ed il ritorno alla leva obbligatoria. Ladella suamoscovita si fa… ". Così Enricodella segreteria Pd su twitter.

