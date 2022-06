Superlega | continua la battaglia contro l’UEFA | nuova udienza a luglio

(Di sabato 4 giugno 2022)ladi Juve, Barcellona e Real Madridper i primi di. La situazione Novità in arrivo riguardo la, per cui potrebbe esserci un’importante svolta entro un mese. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea dovrà infatti prendere una decisione sul ricorso presentato da Juve, Barcellona e Real Madrid riguardo l’accusa di monopolio da parte del. Come riporta il Corriere dello Sport, le udienze sono state fissate all’11 e 12. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Superlega, continua la battaglia: si attende la Corte di Giustizia. Ultime #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Ser… - gilnar76 : Superlega, continua la battaglia: si attende la Corte di Giustizia. Ultime #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - junews24com : Superlega, continua la battaglia: si attende la Corte di Giustizia. Ultime - - aanthl : @Umbe1999Ferrara @contromesso @danielelozzi Ma facessero sta SuperLega quelle 10/11 squadre, uscissero dalla Uefa e… - TonnoCallipoVol : Alla guida della #TonnoCallipoVolley 2022/2023 ci sarà il brasiliano ?????????? ??????????????. Continua qui ??… -

Calcio e Finanza

Così come la Ligue 1, che si era schierata assieme a Tebas contro la, ma nei giorni ... Così l' EurorissaSicuramente per me -Izzo - sarà un piacere entrare a far parte in un ambiente di questo ...si sono rinforzate e ci saranno nuove incognite tra le neopromosse e le retrocesse dalla... La Corte UE decide sulla Superlega: fissata l'udienza Tra poche settimane potrebbe esserci una volta importante riguardo la situazione Superlega. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea dovrà infatti prendere una decisione sul ricorso presentato da ...Domani sera si gioca la finale di Champions League e una squadra inglese, il Liverpool, ha di nuovo la possibilità di vincerla, come è successo spesso negli ultimi anni. Il primato inglese non è solo ...