Sky: fibra e streaming in un abbonamento scontato anche a giugno (Di sabato 4 giugno 2022) Sky offre l’abbonamento ideale a chi cerca la nuova fibra per la propria abitazione e vuole anche usufruire di uno dei servizi streaming per cui l’azienda è nota. Con l’aiuto di Open Fiber, Sky è in grado di farlo e, in più, di offrire il pacchetto tutto in uno a prezzo scontato per i primi 18 mesi sia per la tariffa telefonica che per i pacchetti streaming Sky TV e Sky Cinema che include Netflix. Windtre sul fisso, le offerte di giugno 2022 Con Sky hai fibra e streaming Con Sky, oltre a chiamate e navigazione, puoi attivare i pacchetti per la visione di contenuti in streaming e tutto è in offerta, sia la tariffa fibra che i pacchetti streaming. Sky TV e Netflix sono entrambi ... Leggi su pantareinews (Di sabato 4 giugno 2022) Sky offre l’ideale a chi cerca la nuovaper la propria abitazione e vuoleusufruire di uno dei serviziper cui l’azienda è nota. Con l’aiuto di Open Fiber, Sky è in grado di farlo e, in più, di offrire il pacchetto tutto in uno a prezzoper i primi 18 mesi sia per la tariffa telefonica che per i pacchettiSky TV e Sky Cinema che include Netflix. Windtre sul fisso, le offerte di2022 Con Sky haiCon Sky, oltre a chiamate e navigazione, puoi attivare i pacchetti per la visione di contenuti ine tutto è in offerta, sia la tariffache i pacchetti. Sky TV e Netflix sono entrambi ...

Advertising

giannifioreGF : #Sky: fibra e streaming in un abbonamento scontato anche a giugno - davez182 : @sano80 @mirkonicolino Mio padre che ha 80 e passa anni si è convertito suo malgrado (e con il mio aiuto da remoto)… - Andrea23199396 : @il_Malpensante @pisto_gol Io tutto questa differenza di qualità rispetto a Sky non lo proprio notata e spendendo l… - lostino92 : @AndreArmageddon @pisto_gol Io Sky Q via fibra pago €35,90 - Derby591 : @artrigenio @pierpi13 Sento parlare bene di sky. Ma fibra fino a casa oppure classico ultimo miglio ? -