(Di sabato 4 giugno 2022) Negli ultimi giorni ci sono state voci che hanno raccontato un possibiletracon protagonistie Luis Alberto. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport però, il club partenopeo ha smentito la possibile trattativa.Theo HernandezMilan L’indiscrezione sullo-Luis Alberto aveva sorpreso un po’ tutti. Sin da subito la trattativa si preannunciava molto complicata ma fino ad oggi non c’era stata ancora nessuna smentita ufficiale. Smentita che, secondo il Corriere dello Sport sarebbe arrivata stamane a dimostrazione del fatto che al momento, non c’è nulla di concreto. Iltuttavia, continua a lavorare sul centrocampo; è stata avanzata un’offerta ...

Advertising

AlfredoPedulla : Centrocampo #Lazio: bloccato #MarcosAntonio, piace molto #Ilic, ma occhio a #Zielinski, un pupillo di #Sarri come… - DiMarzio : #Atalanta e #Fiorentina lavorano allo scambio tra i due calciatori - gilnar76 : Scambio tra #Napoli e Lazio: cambia tutto sul futuro di Zielinski #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - arual812 : RT @Gianl1974: ??In prima linea nella regione di Zaporizhia, i corpi dei morti sono stati scambiati tra Ucraina e Russia. A seguito di trat… - Gianl1974 : ??In prima linea nella regione di Zaporizhia, i corpi dei morti sono stati scambiati tra Ucraina e Russia. A seguit… -

Fanpage.it

Diversi studi hanno dimostrato una correlazionela caffeina e la malattia di Parkinson, che ... A Napoli il caffè è simbolo disociale e proprio a Napoli è stato inventato il "caffè sospeso" ...... provano ad infangare la sua immagineZielinski - Luis Alberto, Bagni: "Non lo farei mai, vi dico il motivo" CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB Prosegue il testa a testaPd e FdI nei ... Il tenero scambio tra Baby Louis e la regina, l’esperto di lettura labiale svela cosa si sono detti Lo storico Fernand Braudel quando teorizza la sua idea della storia dai tempi variabili, brevi, lunghi o lunghissimi, parla di come, per certi aspetti, la storia sembra quasi non mutare mai ...Intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live su Radio Marte, Salvatore Bagni ha parlato, tra gli altri temi, dell'ipotetico scambio tra Napoli e Lazio di cui si è parlato nelle ultime settimane. Ai ...