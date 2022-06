Putin e il suo partito. Strane coincidenze tra Roma e Donbas (Di sabato 4 giugno 2022) Solo in Italia, in nessun altro Paese europeo, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha potuto fare un comizio in prima serata della durata di 45 minuti su una rete Mediaset. Si è trattato di un comizio, non di un’intervista, perché il giornalista che gestiva la trasmissione non l’ha interrotto neanche quando ha parlato di Zelensky come di un ebreo nazista. Nel suo discorso, però, Lavrov ha mandato dei pizzini anche agli amici del partito russo in Italia per risvegliarli, visto che essi si sono eccessivamente acquattati. Da allora, infatti, alcuni di loro sono rientrati in pista. Matteo Salvini ha cercato di fare il furbo presentandosi sotto le mentite spoglie del pacifismo cattolico stile Bergoglio. Uno che ha sempre esaltato la legittima difesa personale all’improvviso, di fronte all’aggressione di una nazione contro l’altra, è diventato un pacifista in ... Leggi su formiche (Di sabato 4 giugno 2022) Solo in Italia, in nessun altro Paese europeo, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha potuto fare un comizio in prima serata della durata di 45 minuti su una rete Mediaset. Si è trattato di un comizio, non di un’intervista, perché il giornalista che gestiva la trasmissione non l’ha interrotto neanche quando ha parlato di Zelensky come di un ebreo nazista. Nel suo discorso, però, Lavrov ha mandato dei pizzini anche agli amici delrusso in Italia per risvegliarli, visto che essi si sono eccessivamente acquattati. Da allora, infatti, alcuni di loro sono rientrati in pista. Matteo Salvini ha cercato di fare il furbo presentandosi sotto le mentite spoglie del pacifismo cattolico stile Bergoglio. Uno che ha sempre esaltato la legittima difesa personale all’improvviso, di fronte all’aggressione di una nazione contro l’altra, è diventato un pacifista in ...

Advertising

LiaQuartapelle : 25mila soldati russi morti. L’economia russa indebolita: gli economisti prevedono il raddoppio della disoccupazione… - _Nico_Piro_ : Ma poi qualcuno (gli americani non lo fanno mai) si è mai chiesto se dovesse morire Putin chi andrebbe al suo posto… - rulajebreal : Nell 2017 Salvini ha firmato un accordo tra la Lega e Russia Unita di Putin che è ancora in vigore. Ora Salvini vuo… - Orizzonti6 : RT @HSkelsen: Noi gli abbiamo permesso a Putin di invadere Donbass e Crimea mentre compravamo allegramente il suo gas, il suo petrolio e il… - Guissi36575315 : RT @SEl11984481: PAROLE DI PUTIN CHE MI TOCCA NEL ? VERAMENTE, E UNA PERSONA ECCEZIONALE, LUI E PER IL SUO POPOLO E PER LA PACE. LEG… -