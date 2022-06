Molestie sessuali, minorenni palpeggiate sul treno da Gardaland (Di sabato 4 giugno 2022) Ora mi chiedo, ma è possibile che ancora avvengano fatti del genere?! Poi leggo di baby gang che si sono ritrovate oggi e provenienti tutte da Milano. Ma cosa aspettano ad intervenire prendendo seri ... Leggi su affaritaliani (Di sabato 4 giugno 2022) Ora mi chiedo, ma è possibile che ancora avvengano fatti del genere?! Poi leggo di baby gang che si sono ritrovate oggi e provenienti tutte da Milano. Ma cosa aspettano ad intervenire prendendo seri ...

Agenzia_Ansa : Molestie sessuali a ragazze di 16 anni sul treno da Gardaland. Sono stati momenti di terrore per sei amiche, quattr… - repubblica : Molestie sessuali a sei ragazze di 16 e 17 anni sul treno da Gardaland a Milano. I genitori: 'Abbiamo chiamato il 1… - Corriere : Molestie sessuali, paura per sei amiche sedicenni milanesi sul treno di ritorno da Gardaland - infoitinterno : Peschiera del Garda, sei minorenni denunciano molestie sessuali sul treno dopo i disordini del 2 giugno - CristinaCmr : RT @MarcoGiorgetti5: 'Le donne bianche qui non salgono'. Molestate sul treno da Gardaland -