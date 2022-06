Advertising

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Letta “Governo di larghe intese termina con questo Parlamento” - - cgregorio52 : @CarloCalenda Letta sciagura nazionale. “Governo del centrosinistra” con Conte (riluttante)! Una bestemmia e un ins… - blogsicilia : #notizie #sicilia Letta “Governo di larghe intese termina con questo Parlamento” - - ilDifforme : Il segretario del Pd a Jesi: «Governissimo finisce con le Politiche. - fisco24_info : Letta: 'Governo larghe intese termina con questo Parlamento': 'Puntiamo a maggioranza centrosinistra con progetto p… -

, parlando delle prossime consultazioni, ha evidenziato che "saranno molto incentrate sui temi del lavoro". "Ildi responsabilità nazionale non è una possibilità nel 2023. Altri governi ...11.18: questo governissimo è "a tempo" "Ildelle larghe intese termina con questo Parlamento, dopo le prossime politiche saranno i cittadini a decidere la maggioranza e noi puntiamo ad avere ...Letta: Puntiamo a maggioranza c.sinistra con progetto progressista. Salvini: Responsabilità nazionale non è possibilità in 2023 ...BELLUNO - Il rincaro dell'energia elettrica pesa molto, si stima 500 mila euro in più rispetto all'anno scorso. Dove troverà il denaro chi governerà Palazzo ...