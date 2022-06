Lavoro: Boccia, 'salario minimo non è storia Brunetta? Ma è la nostra' (Di sabato 4 giugno 2022) Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "Per Brunetta il salario minimo non rappresenta la storia della destra italiana? Per fortuna direi, rappresenta la nostra storia e la realizzeremo, è una battaglia che porteremo a termine insieme all'abbattimento del cuneo fiscale. La nostra storia, quella del Partito democratico, della sinistra, del campo progressista e riformista è profondamente diversa dalla storia di Brunetta e sempre lo sarà. È il caso di prendere atto che, a parte la campagna di vaccinazione e l'attuazione del PNRR, su cui (è sempre opportuno ricordarlo) il partito di Brunetta con gli altri partiti di destra, votarono contro nel 2020, non è possibile fare altro". Così Francesco Boccia, ... Leggi su iltempo (Di sabato 4 giugno 2022) Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "Perilnon rappresenta ladella destra italiana? Per fortuna direi, rappresenta lae la realizzeremo, è una battaglia che porteremo a termine insieme all'abbattimento del cuneo fiscale. La, quella del Partito democratico, della sinistra, del campo progressista e riformista è profondamente diversa dalladie sempre lo sarà. È il caso di prendere atto che, a parte la campagna di vaccinazione e l'attuazione del PNRR, su cui (è sempre opportuno ricordarlo) il partito dicon gli altri partiti di destra, votarono contro nel 2020, non è possibile fare altro". Così Francesco, ...

Advertising

Nala80522 : @EnricoLetta Un'intera legislatura senza il PD che pensa di essere l'adulto nella stanza e si ritrova a ruota dei p… - stefaniapezzopa : RT @MarsicaW: ORLANDO E BOCCIA A SOSTEGNO DI PEZZOPANE: “CON NOI UNA STRATEGIA, PER BIONDI E MELONI È IMPOSSIBILE” Andrea Orlando, ministro… - MarsicaW : ORLANDO E BOCCIA A SOSTEGNO DI PEZZOPANE: “CON NOI UNA STRATEGIA, PER BIONDI E MELONI È IMPOSSIBILE” Andrea Orlando… - silvano271264 : @paoloromanord @Il__Boccia Io quello delle valli, per lavoro?????? - aureaproportio : @daiyamondokaz YUP IN PIÙ IL PROF NON VIENE MICA PAGATO PER FARLO. 3 ORE DI LAVORO SOLO PER ME. SE MI BOC… -