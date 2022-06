Industria: Csc, produzione ancora in calo a maggio ( - 1,4%) (Di sabato 4 giugno 2022) L'attività Industriale italiana è stimata in flessione a maggio ( - 1,4%), dopo l'arretramento in aprile. Nel secondo trimestre 2022 si avrebbe così una contrazione già acquisita di - 0,6% della ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 4 giugno 2022) L'attivitàle italiana è stimata in flessione a( - 1,4%), dopo l'arretramento in aprile. Nel secondo trimestre 2022 si avrebbe così una contrazione già acquisita di - 0,6% della ...

