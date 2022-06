Il Papa vuole andare in Ucraina, incontri col governo di Kiev. "Aspetto il momento giusto" (Di sabato 4 giugno 2022) Papa Francesco è ancora intenzionato ad andare in Ucraina. Il Pontefice è tornato a parlare dell'ipotesi di un viaggio nelle zone dove la guerra va avanti da 101 giorni che avrebbe una portata storica. "Vorrei andare in Ucraina ma devo aspettare il momento opportuno", ha detto Jorge Mario Bergoglio parlando con un bambino. Il piccolo rifugiato ucraino durante un incontro nel Cortile di San Damaso gli aveva chiesto, quando sarebbe andato a Kiev. Il Pontefice ha sottolineato che al momento la situazione non è sicura ma la settimana prossima, ha annunciato, incontrerà rappresentanti del governo ucraino e parlerà anche di un possibile viaggio. "Devo aspettare il momento opportuno", per parole del Papa. ... Leggi su iltempo (Di sabato 4 giugno 2022)Francesco è ancora intenzionato adin. Il Pontefice è tornato a parlare dell'ipotesi di un viaggio nelle zone dove la guerra va avanti da 101 giorni che avrebbe una portata storica. "Vorreiinma devo aspettare ilopportuno", ha detto Jorge Mario Bergoglio parlando con un bambino. Il piccolo rifugiato ucraino durante un incontro nel Cortile di San Damaso gli aveva chiesto, quando sarebbe andato a. Il Pontefice ha sottolineato che alla situazione non è sicura ma la settimana prossima, ha annunciato, incontrerà rappresentanti delucraino e parlerà anche di un possibile viaggio. "Devo aspettare ilopportuno", per parole del. ...

Advertising

Principe1950 : @Pontifex_it Carissimo Papa Francesco. Vuole davvero Aiutare tutti i bambini come ha detto e scritto? Allora se li… - bo_agnese : @notgonnqliw @RosannaRuscito Il sentire un proprio genitore “AMICO” è un sentimento interiore è soggettivo. Da qui… - BancicMariano : RT @pierpaolofarina: Cicchitto sul Riformista ha scritto che #EnricoBerlinguer è il papà del nulla populista. Gli rispondo come feci dieci… - hyunismile_ : Da quando i miei si sono separati papà sembra più disponibile e presente, mi dice che mi vuole bene, che gli manco,… - abonitolle : io tutto il tempo in silenzio ad annuire e sperare che si levasse dai coglioni poi mi fa ‘tu lo ascolti il papa?’ a… -