Il doppio cognome debutta anche a Bergamo | all’anagrafe iscritta la prima bimba

Advertising

ilpost : Da oggi i bambini nati in Italia potranno avere anche il cognome materno: oppure quello di entrambi i genitori, nel… - elenabonetti : La sentenza della Consulta sul doppio cognome depositata oggi indica con chiarezza la strada. Ora tocca al Parlamento. Andiamo avanti! - Vadab84 : @NFratoianni Sparlare male di altri e martellare il cazzo al prossimo per i diritti civili, il doppio cognome e lo… - franconemarisa : RT @LaStampa: E’ di Lecce il primo bimbo con il doppio cognome - MarcoLuceri1 : RT @ilmessaggeroit: Lecce, nato un bimbo con doppio cognome: primo quello della madre, poi del padre -

Non ha neppure una settimana di vita, ma Linda Cocciolo Franchini ha già un primato: origini pugliesi, potrebbe essere la prima nata in Italia a esibire ile con un'ulteriore particolarità. Prima quello della mamma, poi del papà. Effetto della storica sentenza della Corte Costituzionale, entrata in vigore lo scorso 1° giugno, e della ...Se porti lo stessodel genitore che ha commesso il reato, passerai anche sotto il 58° ... C'è unerrore qui. Ora, secondo il loro modello, non solo i partecipanti agli eventi politici - ...Bergamo - Venerdì, Anagrafe del Comune di Bergamo. Un giorno di lavoro come tanti altri. Ma c’è una novità che scombina la routine: arriva la richiesta, la prima in città, di dare a una bimba il doppi ...Linda sta bene. «All’età della ragione sarà felice del suo doppio cognome», assicura il papà, Andrea Franchini, che l’ha vista venire al mondo alle 19.10 del 31 maggio scorso nella sala parto dell’osp ...