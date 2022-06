I quotidiani su Zaccagni e Lazzari | Mancini non dovrebbe convocarli mai più

(Di sabato 4 giugno 2022) Sui, oggi, tiene banco la “fuga” didal ritiro di Coverciano senza motivi validi relativi a infortuni o malanni di alcun tipo. Una circostanza che ieri ha fatto sbottare persino il ct Robertoin conferenza stampa. Isono più o meno tutti sulla stessa linea: ai due laziali nonpiù essere concessa la convocazione in Nazionale. Il Corriere della Sera: “Una volta la indossavano solo i più bravi, adesso anche quelli che più bravi non lo sono, quasi la snobbano”. “L’esterno ha messo insieme tre presenze, l’attaccante soltanto una. Per loro la Nations League poteva trasformarsi in un’opportunità. E invece, anziché stringere i denti e lottare permettersi in luce e dare una mano alla squadra in difficoltà, si sono arresi. La Nazionale ...

