Dumoulin dopo Nibali | ritiro a fine anno - Sport - quotidiano net

(Di sabato 4 giugno 2022) Come, anche Tom(nella foto) dirà addio al ciclismo astagione. Lo ha annunciato lo stesso ciclista olandese con una lettera sui social, confermando i sospetti emersi subito...

Come Nibali, anche Tom Dumoulin (nella foto) dirà addio al ciclismo a fine stagione. Lo ha annunciato lo stesso ciclista olandese con una lettera sui social, confermando i sospetti emersi subito dopo il ritiro al Giro d'Italia. Tom Dumoulin ha annunciato oggi pomeriggio che, così come Vincenzo Nibali, a fine stagione appenderà al chiodo la sua bicicletta. A quasi 32 anni, il corridore olandese ha maturato la decisione di fermarsi.