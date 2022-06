Calciomercato com | “Napoli | si avvicina Deulofeu | i dettagli sulla trattativa”

(Di sabato 4 giugno 2022)– Stando a quanto riportato da.com, Gerard Delofeu potrebbe essere sempre più vicino al. L’esterno spagnolo, dopo essere stato accostato in passato, per ben due volte agli azzurri, potrebbe approdare ai piedi del Vesuvio. “L’attaccante spagnolo ha già raggiunto una bozza di intesa con il club per un contratto pluriennale a circa 2 milioni di euro a stagione più bonus vari legati a risultati di squadra e individuali. Geri vuole giocare al Diego Armando Maradona, è assolutamente entusiasta di poter vivere una esperienza simile tanto da considerarla una priorità rispetto alle oltre offerte che stava valutando con il suo entourage. La prima proposta ufficiale delall’Udinese da 13 milioni di euro non è stata sufficiente per chiudere la ...

DiMarzio : #Calciomercato | Fatta per #MarcosAntonio alla @OfficialSSLazio - DiMarzio : #Roma, #Mourinho resta: il #PSG punta #Galtier - GiovaAlbanese : Il contatto tra la #Juventus e l'entourage di #Zaniolo risale allo scorso week end, a margine della finale di Champ… - TUTTOJUVE_COM : La Juve su Pulisic, sfida al Milan - CalcioPillole : CIP Review – L'#Italia pareggia con la #Germania ed il #calciomercato -

Commenta per primo Hans - Dieter Flick , tecnico della Germania, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio di Bologna in Nations League contro l'Italia: 'Abbiamo iniziato bene la partita, poi ...Commenta per primo Da tempo a faccia di un difensore, la Fiorentina sta valutando due nomi per rinforzare il reparto: Johan Vasquez del Genoa e Andrea Cistana del Brescia. Lo fa sapere il Corriere ... Milan, primo contatto con il Bruges per De Keteleaere: la situazione Krzysztof Piatek può rimanere alla Fiorentina. Lo segnala Il Corriere dello Sport evidenziando che però non è uno scenario di facile realizzazione. “Sono due infatti gli ostacoli che al momento compli ...Italia-Germania le pagelle di CM: Frattesi a tutto campo, Scamacca si veste 'da Dzeko'. Esordio da sogno per Gnonto del 04/06/2022 alle 22:44 Italia-Germania 1-1 ITALIA Donnarumma 6: Attento e preciso ...