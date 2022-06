Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2022 ore 17:15 (Di venerdì 3 giugno 2022) Viabilità DEL 3 GIUGNO 2022 ORE 17.05 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN PRIMO PIANO LA PONTINA, PER UN INCENDIO DIVAMPATO A LATERE DELLA STRADA, CODE TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL RomaNO, NEI DUE SENSI DI MARCIA PRUDENZA PER IL FUMO CHE INVADE LE CARREGGIATE PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE LAURENTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD IN INTERNA CODE TRA SALARIA E FLAMINIA ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO UN AGGIORNAMENTO SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ Roma-NAPOLI IL SERVIZIO PERMANE SOSPESO PER UN GUASTO ALLA LINEA A Roma PRENESTINA, E’ IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI E DEI VIGILI DEL FUOCO I TRENI ALTA VELOCITA’ SONO INSTRADATI SUI PERCORSI ALTERNATIVI VIA FORMIA ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 3 giugno 2022)DEL 3 GIUGNOORE 17.05 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN PRIMO PIANO LA PONTINA, PER UN INCENDIO DIVAMPATO A LATERE DELLA STRADA, CODE TRA CASTEL DI DECIMA E CASTELNO, NEI DUE SENSI DI MARCIA PRUDENZA PER IL FUMO CHE INVADE LE CARREGGIATE PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE LAURENTINA E DIRAMAZIONESUD IN INTERNA CODE TRA SALARIA E FLAMINIA ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO UN AGGIORNAMENTO SULLA LINEA ALTA VELOCITA’-NAPOLI IL SERVIZIO PERMANE SOSPESO PER UN GUASTO ALLA LINEA APRENESTINA, E’ IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI E DEI VIGILI DEL FUOCO I TRENI ALTA VELOCITA’ SONO INSTRADATI SUI PERCORSI ALTERNATIVI VIA FORMIA ...

