Ucraina, 100 giorni di guerra. Nato: "Sarà lunga e logorante" (Di venerdì 3 giugno 2022) New York, 3 giu. (Adnkronos) - Una guerra che Sarà lunga e logorante. A 100 giorni dall'inizio dell'invasione della Russia, così il Segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha parlato del conflitto al termine di un colloquio con il presidente americano Joe Biden. ''Dobbiamo essere preparati per il lungo periodo", ha detto ai giornalisti, aggiungendo che ''quello che vediamo è che questa guerra ora è diventata una guerra di logoramento''. Gli ucraini, ha aggiunto Stoltenberg, stanno "pagando un prezzo elevato per aver difeso il proprio paese sul campo di battaglia, ma vediamo che anche la Russia sta subendo molte perdite". Pur ribadendo che la Nato non vuole entrare in un confronto diretto con la Russia, Stoltenberg ha affermato ... Leggi su iltempo (Di venerdì 3 giugno 2022) New York, 3 giu. (Adnkronos) - Unache. A 100dall'inizio dell'invasione della Russia, così il Segretario generale dellaJens Stoltenberg ha parlato del conflitto al termine di un colloquio con il presidente americano Joe Biden. ''Dobbiamo essere preparati per il lungo periodo", ha detto ai giornalisti, aggiungendo che ''quello che vediamo è che questaora è diventata unadi logoramento''. Gli ucraini, ha aggiunto Stoltenberg, stanno "pagando un prezzo elevato per aver difeso il proprio paese sul campo di battaglia, ma vediamo che anche la Russia sta subendo molte perdite". Pur ribadendo che lanon vuole entrare in un confronto diretto con la Russia, Stoltenberg ha affermato ...

Advertising

oggisettimanale : Sul nuovo #OggiSettimanale: @garlando_luigi racconta @Ibra_official; il presidente della @UCSCEI, Card. Matteo… - fanpage : 100 giorni fa Putin decise di rompere gli indugi invadendo l’Ucraina. Quel giorno, la nostra percezione del mondo è… - MediasetTgcom24 : 100 giorni di guerra, Zelensky: 'Mosca ha preso 20% dell'Ucraina' #ucraina #mosca #kiev #russia… - fumolento71 : RT @jacopo_iacoboni: Missili sui civili Città rase al suolo Esecuzioni stupri deportazioni separazione di bimbi dai genitori torture sacche… - eziomauro : RT @repubblica: I 100 giorni di guerra in Ucraina, per la Nato 'sara' ancora lunga'. Gb: in due settimane Mosca conuistera' il Lugansk htt… -