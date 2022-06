Sparatoria in Iowa davanti a una chiesa, 3 morti tra cui aggressore (Di venerdì 3 giugno 2022) Due donne sono state uccise a colpi d'arma da fuoco in Iowa, nel parcheggio di una chiesa, da un uomo che ha poi rivolto l'arma contro di sé, suicidandosi. Si tratta dell'ennesima tragedia negli Stati ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 giugno 2022) Due donne sono state uccise a colpi d'arma da fuoco in, nel parcheggio di una, da un uomo che ha poi rivolto l'arma contro di sé, suicidandosi. Si tratta dell'ennesima tragedia negli Stati ...

