Sparatoria in Iowa davanti a una chiesa, 3 morti tra cui aggressore (Di venerdì 3 giugno 2022) Washington, 3 giu. (Adnkronos) - Due donne sono state uccise a colpi d'arma da fuoco in Iowa, nel parcheggio di una chiesa, da un uomo che ha poi rivolto l'arma contro di sé, suicidandosi. Si tratta dell'ennesima tragedia negli Stati Uniti dopo che il presidente americano Joe Biden ha chiesto alla Casa Bianca di imporre il divieto sulle armi d'assalto chiedendo "quante carneficine siamo disposti ad accettare?''. Chiedendo di aumentare da 18 a 21 l'età minima per possedere un'arma negli Stati Uniti, Biden ha invitato il Congresso a rafforzare i controlli sui precedenti di chi acquista armi e ad abrogare l'immunità legale per i produttori di armi. Biden ha anche chiesto il divieto di caricatori ad alta capacità che consentono a una pistola di sparare decine di colpi in pochi secondi. "Perché in nome di Dio un comune cittadino dovrebbe poter acquistare ...

