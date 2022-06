Roma, sequestrati oltre 70.000€ di beni all’Aeroporto Fiumicino: la denuncia (Di venerdì 3 giugno 2022) Stava arrivando tranquillamente dalla Svizzera. Il viaggio era andato bene e non c’era niente di cui preoccuparsi, in teoria. In pratica però, poco dopo essere arrivato all’Aeroporto di Fiumicino, è stato controllato dagli agenti che hanno potuto notare che i suoi beni non erano assolutamente in regola. Nel dettaglio, due rolex e un Patek Philippe, in oro, del valore di 70.000 euro. La vicenda Il passeggero è stato fermato dai funzionari ADM dell’Ufficio di Roma 2, Sezione Operativa Territoriale Viaggiatori, negli spazi doganali dell’aeroporto internazionale Leonardo Da Vinci di Fiumicino. Aveva con sé due orologi marca Rolex, uno in oro giallo e uno in acciaio, e un orologio marca Patek Philippe in oro, con un valore di oltre 70 mila euro. Il sequestro e la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 3 giugno 2022) Stava arrivando tranquillamente dalla Svizzera. Il viaggio era andato bene e non c’era niente di cui preoccuparsi, in teoria. In pratica però, poco dopo essere arrivatodi, è stato controllato dagli agenti che hanno potuto notare che i suoinon erano assolutamente in regola. Nel dettaglio, due rolex e un Patek Philippe, in oro, del valore di 70.000 euro. La vicenda Il passeggero è stato fermato dai funzionari ADM dell’Ufficio di2, Sezione Operativa Territoriale Viaggiatori, negli spazi doganali dell’aeroporto internazionale Leonardo Da Vinci di. Aveva con sé due orologi marca Rolex, uno in oro giallo e uno in acciaio, e un orologio marca Patek Philippe in oro, con un valore di70 mila euro. Il sequestro e la ...

