(Di venerdì 3 giugno 2022) Unha presoin questi minuti, nella zona Monte Migliore-Selvotta. Le fiamme, per cause da accertare, si sono sprigionate improvvisamente avvolgendo il mezzo. E’ successoViaall’altezza del civico 1851. Un’alta colonna di fumo si è levata in cielo. Sul posto sono in arrivo i Vigili del. Seguiranno aggiornamenti su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Roma: autobus prende fuoco sulla Laurentina (FOTO) - MassimoChiaram7 : RT @TuttoSuRoma: Autobus a fuoco sull'Aurelia, traffico in tilt verso #Roma - TuttoSuRoma : Autobus a fuoco sull'Aurelia, traffico in tilt verso #Roma - shintarokuma : Ao puttana Eva i mezzi a Roma sono un inferno treni, tram autobus ce ne fosse uno che funzionasse decentemente. P… - BMastrotta : Ma sbaglio o da quando è salito Gualtieri a Roma, gli autobus vanno a fuoco con meno frequenza? ?? -

RomaToday

... tra le note "piazze" di spaccio del quartiere, coordinati dalla Procura della Repubblica di, ... già con precedenti, che alla vista dei Carabinieri, è salita a bordo dell'linea "20 Express"...Paura sulla via Aurelia per undella società Troiani che viaggiava versofinito avvolto dalle fiamme nella parte posteriore. L'incendio è scoppiato intorno alle 9:30 della mattinata di venerdì poco dopo lo svincolo per ... Autobus a fuoco sull'Aurelia, traffico in tilt verso Roma Un autobus ha preso fuoco in questi minuti sulla Laurentina a Roma, nella zona Monte Migliore-Selvotta. Le fiamme, per cause da accertare, si sono sprigionate improvvisamente avvolgendo il mezzo. E’ ...Paura sulla via Aurelia per un autobus della società Troiani che viaggiava verso Roma finito avvolto dalle fiamme nella parte posteriore. L'incendio è scoppiato intorno alle 9:30 della mattinata di ve ...