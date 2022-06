Quando esce Baymax? Ecco la data ufficiale del sequel di Big Hero 6 (Di venerdì 3 giugno 2022) Baymax!, il sequel del film di animazione Big Hero 6, arriverà sulla piattaforma streaming Disney+ a fine giugno. Il cartone animato sarà suddiviso in sei episodi e avrà come protagonista il simpatico robottino infermiere, impegnato nel dare un aiuto concreto ai cittadini della città di San Fransokyo in difficoltà. In ciascun nuovo episodio Baymax! aiuterà una persona diversa. Per i nostalgici di Big Hero 6, non sarà la prima volta che rivedranno Baymax! da quel lontano 2014, Quando il film Disney, premiato con l’Oscar come miglior film d’animazione, uscì nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. A seguire tutte le info su Quando esce Baymax! su Disney+ e il video del trailer ufficiale ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 3 giugno 2022)!, ildel film di animazione Big6, arriverà sulla piattaforma streaming Disney+ a fine giugno. Il cartone animato sarà suddiviso in sei episodi e avrà come protagonista il simpatico robottino infermiere, impegnato nel dare un aiuto concreto ai cittadini della città di San Fransokyo in difficoltà. In ciascun nuovo episodio! aiuterà una persona diversa. Per i nostalgici di Big6, non sarà la prima volta che rivedranno! da quel lontano 2014,il film Disney, premiato con l’Oscar come miglior film d’animazione, uscì nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. A seguire tutte le info su! su Disney+ e il video del trailer...

