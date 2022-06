' Obi - Wan - Kenobi' | l' attesa miniserie è arrivata su Disney+

Advertising

liholovesloki : @DarthCesco può essere avevo letto qualcuno che aveva detto che invece che m0rire sarebbe tipo passata dal lato di… - twxhddlstn : HANNO RINNOVATO OBI WAN PER LA SECONDA STAGIONE??? - starwarsnewsit : Star Wars: Obi-Wan Kenobi. La serie già rinnovata? Modificato il finale? - - OperaSpaziale : Obi-Wan Kenobi: recensione senza spoiler dei primi due episodi in streaming ora su Disney+ - NerdPoint1 : Questo sabato su Nerd Point approda la terza stagione di The Boys. Non perdetevi il commento al terzo episodio di O… -

27 minuti fa Fin dalla prima volta che è stata annunciata,Kenobi è stata etichettata come una serie TV limitata . Lucasfilm ha riportato Ewan McGregor e Hayden Christensen per un'avventura di sei episodi progettata per colmare il divario tra Star ...... "The Island" e nella serie motociclistica itinerante, "Long Way Up") l'ultima volta aveva già indossato i panni " e brandito la spada laser " diKenobi nel 2005, con la conclusione della ...Maggio è stato un mese assolutamente eccezionale per le uscite dedicate a Star Wars, grazie agli eventi del 4 maggio e della Star Wars Celebration 2022, per non parlare della prima di Obi-Wan Kenobi ...Ambientato dieci anni dopo "La Vendetta di Sith", protagonista Ewan McGregor nei panni del Venerabile Maestro Jedi di Star Wars creato da George Lucas ...